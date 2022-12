Dicht umringt von jungen Besuchern des Weihnachtsmarktes auf dem Schützenplatz war natürlich der Nikolaus. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Mit Gospelchor und Jagdhornbläsern 21 Aussteller lockten zum Weihnachtsmarkt in Neuenkirchen Von Björn Thienenkamp | 05.12.2022, 12:02 Uhr

Zum dritten Mal fand der Weihnachtsmarkt in Neuenkirchen am Sonntagnachmittag in den Räumen und auf dem Gelände des Schützenvereins Neuenkirchen statt. Auf dem Schützenplatz am Lünort luden die Buden zum Bummeln ein, aufwärmen konnten sich die Besucher drinnen.