Die Bedürfnisse von an Demenz erkrankten Bewohnern will ein Fortbildungsangebot für Besuchsdienste im St.-Elisabeth-Stift in Neuenkirchen vermitteln (Symbolfoto). FOTO: dpa/Sven Hoppe Fortbildungskurs in Neuenkirchen Was ehrenamtliche Besuchdienste über Demenz wissen müssen Von Christian Geers | 21.04.2022, 12:03 Uhr

Immer mehr Menschen erkranken in Deutschland an Demenz, immer mehr von ihnen leben in einem Seniorenpflegeheim. Das stellt auch die Arbeit der ehrenamtlichen Besuchsdienste vor neue Herausforderungen. In Neuenkirchen sollen sie den Umgang mit demenziell Erkrankten lernen.