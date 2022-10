Schicker, moderner und digitaler soll die Filiale der VR-Bank Osnabrücker Nordland in Merzen werden. Foto: VR-Bank Osnabrücker Nordland up-down up-down Geschäftsbetrieb geht weiter VR-Bank Osnabrücker Nordland modernisiert Filiale in Merzen Von noz.de | 13.10.2022, 15:38 Uhr

Die vorbereitenden Maßnahmen für den Umbau sind erledigt, am Montag können in der Filiale der VR-Bank Osnabrücker Nordland an der Hauptstraße in Merzen die Handwerker anrücken. Service und Beratung sollen aber auch während der Bauphase weitergehen – wenn auch mit einigen Änderungen für die Kunden.