Fenster und Eingangstür der VR-Bank in Voltlage sind nach der Geldautomatensprengung provisorisch verriegelt worden. Foto: Christian Geers up-down up-down Filiale bleibt vorerst geschlossen Automatensprengung in Voltlage: Das sagen Polizei und VR-Bank Von Christian Geers | 08.12.2022, 16:37 Uhr

Einen Tag nach dem spektakulären Überfall auf die VR-Bank in Voltlage, bei dem Unbekannte einen Geldautomaten in die Luft jagten, fahndet die Polizei weiter nach den Tätern. In der Bankfiliale hat unterdessen das Aufräumen begonnen.