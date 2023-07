Viele Besucher feierten am Samstag bei der 17. Sommernachtsfete in Voltlage. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down 40 Mannschaften teilgenommen Sommernachtsfete und Beachvolleyballturnier in Voltlage waren voller Erfolg Von Björn Thienenkamp | 02.07.2023, 16:33 Uhr

40 Mannschaften kämpften am Samstag beim Beachvolleyballturnier in Voltlage um den Sieg. Durchsetzen konnte sich die Mannschaft „Cabana“, die den ersten Platz belegte. Aber auch die 17. Sommernachtsfete und die Schlagerparty am Freitagabend lockten viele Besucher an.