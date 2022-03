Auf dieser grünen Wiese zwischen Neuenkirchener Straße und Hauptstraße plant die Gemeinde Voltlage ein Wohn- und Mischgebiet. FOTO: Christian Geers Nächstes Wohngebiet in Planung Voltlage will sich Vorrat an Baugrundstücken zulegen Von Christian Geers | 07.03.2022, 13:51 Uhr

Baugrundstücke sollen in Voltlage in den kommenden Jahre in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Deshalb ist das nächste Wohnquartier bereits in Vorbereitung.