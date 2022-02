Versicherungsmaklerin Miriam Gebben eröffnet Büro in Merzen FOTO: Christian Geers Start in die Selbstständigkeit Versicherungsmaklerin Miriam Gebben eröffnet Büro in Merzen Von Christian Geers | 25.02.2022, 11:57 Uhr

In Sachen Versicherungsschutz gibt es in Merzen einen weiteren Ansprechpartner. Miriam Gebben hat sich als Versicherungsmaklerin mit einem Büro am Meyers Kamp 5 selbstständig gemacht.