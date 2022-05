Die Polizei meldete einen Unfall am Dienstagabend in Merzen. (Symbolfoto) FOTO: David Ebener Mindestens ein Mensch verletzt Unfall auf Kreuzung in Merzen - Auto überschlägt sich Von Sven Mechelhoff | 03.05.2022, 20:25 Uhr

Am Dienstagabend sind auf einer Kreuzung in Merzen zwei Autos zusammengestoßen. Mindestens ein Mensch soll dabei verletzt worden sein, wie es in einer ersten Polizeimeldung heißt.