Lena Kruse (Zweite von rechts) erzielte bereits ihr zehntes Saisontor für die Eintracht. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Frauenfußball im Nordkreis Unentschieden im Kreisliga-Spitzenspiel – Neuenkirchen bleibt oben Von Matthias Benz | 19.10.2022, 13:52 Uhr

In der Fußball-Kreisliga der Frauen gab es keinen Sieger im Topspiel. In der Kreisklasse bahnt sich derweil ein spannender Zweikampf zwischen dem Spitzenreiter aus Alfhausen und der bärenstarken SG Grafeld/Berge an.