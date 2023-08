WM-Dritter aus Neuenkirchen Mit Feingefühl zur Bronzemedaille: Thomas Schulze ist erfolgreicher Dressurreiter Von Isabel Athmer | 29.08.2023, 14:02 Uhr Erst Bundeschampionat, dann Weltmeisterschaft: Thomas Schulze ist im Dressursport international erfolgreich. Foto: Matthias Wehr up-down up-down

Mit Hengst Beck‘s holte Thomas Schulze Anfang August die Bronzemedaille bei der WM der jungen Dressurpferde in Ermelo, Niederlande. Damit erlangte der 38-Jährige, der in Neuenkirchen wohnt und arbeitet, internationale Bekanntheit. Doch wer steckt eigentlich hinter dem Reiter und was ist sein Erfolgsrezept?