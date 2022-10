Christopher Martin (in Weiß) und die Merzener Lions wollen sich gegen den Landkreis-Konkurrenten zum fünften Sieg im fünften Spiel strecken. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Derby in der Basketball-Regionalliga Die Merzen Lions freuen sich auf die Huskies des Hagener SV Von Sascha Knapek | 28.10.2022, 21:18 Uhr

Ein Derby, das von vielen mit Spannung erwartet wird, steht vor den blau-weißen Basketballern des SV Blau-Weiß Merzen in der 2. Regionalliga Nord-West. In der heimischen Sporthalle treffen die Lions am Samstag, 29. Oktober 2022, um 19.30 Uhr auf den Hagener SV – ein Aufsteiger, der gut in die Saison gestartet ist.