Baustelle Halverder Damm K156 in Voltlage bleibt für drei Wochen gesperrt Von noz.de | 28.08.2023, 11:22 Uhr Wegen Straßenbauarbeiten bleibt der Halverder Damm in den kommenden Wochen voll gesperrt.

Autofahrer müssen in Voltlage in den kommenden Wochen möglicherweise Umwege in Kauf nehmen. Ab dem 28. August 2023 wird die K156 zwischen dem Ortsteil Weese und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen voll gesperrt.