Auch der Wagen der Schützenvereinigung aus Höckel rollte im Umzug in Voltlage mit. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Abschluss des Landjugend-Jubiläums Stolze „Dorfkinder“ aus Voltlage feiern mit großem Erntedankumzug Von Björn Thienenkamp | 03.10.2022, 18:48 Uhr

Nach dem Jubiläumsabend am Freitag und dem Erntedankfest am Samstag hat die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Voltlage ihr verlängertes Jubiläumswochenende zum 60-jährigen Bestehen am Montag mit einem Erntedankumzug beendet.