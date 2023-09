Das etwa 6,5 Hektar große Gelände zwischen Mettinger Straße und Vornholtstraße sowie zu beiden Seiten der Straße Im Nihen ist baureif. Alle Versorgungsleitungen, Abwasser- und Regenkanäle sowie die Baustraße sind hergestellt. Die Abnahme der Arbeiten erfolgte Anfang September. Das war die Voraussetzung für die Freigabe.

Geringere Nachfrage nach Grundstücken

„Danach ist es auf dem Gelände richtig losgegangen“, berichtete Bürgermeister Vitus Buntenkötter (CDU) am Dienstagabend in einer Sitzung des Gemeinderates. Die ersten Baustellen von Häuslebauern sind eingerichtet worden. In den kommenden Wochen werden weitere dazukommen.

Doch längst nicht alle der zur Verfügung stehenden Grundstücke seien vergeben worden, berichtete Buntenkötter. Alle bisher vorliegenden Nachfragen und Reservierungen seien abgearbeitet worden. Auch künftigen Interessenten wolle die Gemeinde einen „sinnvollen Zeitraum“ einräumen, um Fragen der Finanzierung zu klären.

Das neue Baugebiet entsteht zwischen Vornholtstraße und Mettinger Straße (rechts im Bild) und liegt am südwestlichen Ortsrand von Neuenkirchen.

Zum Start der Vermarktung im November 2021 war die Welt noch eine andere: Damals war die Nachfrage so groß, dass der Gemeinderat eine Richtlinie mit festen Kriterien entwickelte, um die Vergabe so gerecht und transparent wie möglich zu machen. Doch Baukredite sind inzwischen viel teurer geworden. Viele, die ein Eigenheim planten, stellten ihre Pläne erst einmal zurück. Auch in Neuenkirchen war das Interesse spürbar zurückgegangen. Angeschoben hatte die Gemeinde Neuenkirchen die Pläne für das neue Wohnquartier im März 2019.

Mehr als 25 Plätze sind noch zu haben

Aktuell sind noch 25 Grundstücke im Baugebiet „Südlich Haarmeyers Kamp“ zu haben. Das geht aus einer Karte hervor, die die Gemeinde Neuenkirchen auf ihrer Internetseite vorhält. Sie gibt den Stand vom 12. September 2023 wieder.

Das neue Wohnquartier liegt Luftlinie weniger als einen Kilometer von der St.-Laurentius-Kirche (im Hintergrund) entfernt.

Diese Karte soll zusätzlich regelmäßig aktualisiert werden, damit nachvollziehbar ist, welche Parzellen vergeben, reseviert und frei sind. Die Erschließungsstraßen haben inzwischen einen Namen erhalten: Selma-Lagerlöf-Straße und Astrid-Lindgren-Straße. An letzterer liegt auch die neue Kindertagesstätte, die die Gemeinde Neuenkirchen derzeit bauen lässt.

So kommen Interessenten an ein Grundstück

Die Grundstücke im Baugebiet werden verkauft oder auf Erbpachtbasis vergeben. Nach Angaben der Gemeinde Neuenkirchen verpflichten sich Käufer und Erbbaurechtsnehmer, auf dem erworbenen Grundstück innerhalb von zwei Jahren mit dem Bau zu beginnen und innerhalb von vier Jahren nach Vertragsabschluss ihr Wohnhaus bezugsfertig zu errichten.

Eine weitere Auflage: Käufer und Erbbaurechtsnehmer verpflichten sich, für einen Zeitraum von zehn Jahren ab Vertragsschluss, das Baugrundstück und die dort errichteten Gebäude selbst oder durch ihre Familienangehörigen (Ehepartner, Kinder und Lebenspartner) zu nutzen oder mitnutzen zu lassen.

Info/Kontakt: Gemeinde Neuenkirchen, Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt, Katrin Schulting, Telefon 05465/201-42, E-Mail: schulting@neuenkirchen-os.de; Catharina Mertens, Telefon 05465/201-67, E-Mail: mertens@neuenkirchen-os.de.