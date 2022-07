Das hat sich bei der Entwicklung und Produktion von innovativen Produkten für den Innenausbau oder die Möbelfertigung einen Namen gemacht hat. Nicht zuletzt deswegen wird unter anderem beim Umbau des Landtagsgebäudes in Hannover Steinfurnier von Richter eingesetzt.

Seit dem Jahr 2000 gibt es Pläne, den Plenarsaal des Landtages im Anbau von Dieter Oesterlen zu modernisieren und zu erweitern. Dazu fanden bereits Architekturwettbewerbe statt. In der Öffentlichkeit wurde und wird eine heftige Kontroverse geführt, weil das Landesparlament den Abriss des denkmalgeschützten Gebäudeteils befürwortet, um einem Neubau Platz zu machen. Aber auch Umbau- oder Renovierungspläne sind jetzt wieder im Gespräch.

Bei einem nachfolgenden Betriebsrundgang demonstrierte Richter, wie auf den modernsten Fertigungsanlagen in St. Annen Steinoberflächen auf Holzbearbeitungsmaschinen zu Fertigprodukten verarbeitet werden. Außerdem gab der Unternehmer Einblick in die Mikroperforations-Technologien. Sie werden für die Produktion von Akustik-Leichtbauelementen eingesetzt.

Firmenchef Eberhard Richter demonstrierte den Gästen in dem Schauraum zunächst die unterschiedlichen Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten der Stone-Veneer-Oberflächen. Gemeinsam mit dem Architekten und den Behördenvertretern wurden anschließend im Kommisssionslager die Steinoberflächen nach Farben und Texturen festgelegt, die im Landtagsgebäude Verwendung finden sollen.

Das Leineschloss in Hannover ist eine klassizistische Schlossanlage in der Landeshauptstadt. Dort hat der Landtag seit 1962 seinen Sitz. Das zunächst als Fachwerkbau 1637 erbaute Schloss an der Leine hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich und wurde mehrfach erweitert, umgebaut, zerstört und nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut. 1837 bis 1866 war es die Residenz der Könige von Hannover.