Eines der beiden künftigen Wohnquartiere in Merzen liegt nördlich der Bundesstraße 218. FOTO: Christian Geers up-down up-down Bewerbungsphase läuft Trendwende beim Bauboom? So groß ist die Nachfrage nach Bauplätzen in Merzen Von Christian Geers | 10.08.2022, 15:08 Uhr

Bis vor wenigen Monaten waren Baugrundstücke in Merzen Mangelware. Nun bietet die Gemeinde 67 Grundstücke an, auf die sich Interessierte noch bis Ende August bewerben können. So ist der Stand der Dinge.