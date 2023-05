Gleich sechs Kreisligaspiele wurden am Mittwoch nachgeholt. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Schützenhilfe vom TuS Engter Kreisliga gesichert: SG Voltlage und BW Merzen gehen entspannt ins Derby Von Matthias Benz | 26.05.2023, 08:08 Uhr

Einen erfreulichen Abend erlebten Blau-Weiß Merzen und die SG Voltlage am Mittwoch: Durch die eigenen Siege und die Hollager Niederlage in Engter sind alle Entscheidungen im Kreisliga-Abstiegskampf gefallen. Am Pfingstmontag können sich die Vereine also ganz auf die Rivalität im Derby konzentrieren.