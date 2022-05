Mit Abpfiff Klassenerhalt: Die Merzener jubelten ebenso wie tags zuvor die Voltlager. FOTO: Rolf Kamper Rettung am letzten Spieltag SG Voltlage und Blau-Weiß Merzen bleiben in der Kreisliga Von Matthias Benz | 30.05.2022, 15:46 Uhr

In der Kreisliga steht noch nicht fest, wer absteigen wird. Klar ist aber, dass es weder die SG Voltlage noch Blau-Weiß Merzen sein werden. Beide Vereine retteten sich am Wochenende mit umkämpften Auswärtssiegen. Für Fürstenau beginnt am Mittwoch, 1. Juni 2022, außerdem die Aufstiegsrunde.