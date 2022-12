Eine starke Leistung von Kristaps Purplevics (mit Ball) reichte Merzen beim CVJM nicht. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Basketball: CVJM nervenstärker Sechs Merzener Löwen kratzen in Hannover an der Überraschung Von Bernard Middendorf | 19.12.2022, 16:04 Uhr

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Bis in die Schlussminute hatten die Basketball-Löwen von Blau-Weiß Merzen in Hannover den Sieg greifbar nahe vor Augen. Dann nutzte der CVJM in der 2. Regionalliga Nord-West die Gunst der Stunde und bezwang den blau-weißen Rumpfkader mit 70:68.