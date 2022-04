Sechs Jahre gab es in Höckel eine evangelische Volksschule. Die Umstände ihrer Gründung sind in der Chronik detailliert nachzulesen. FOTO: Christian Geers 49 Schüler mit „falschem Gebetbuch“ Schulstreik in Höckel: Warum sich der Ort 1948 mit der Regierung anlegte 10.04.2022, 16:08 Uhr

Vor fast genau 75 Jahren probten die Einwohner von Höckel den Aufstand. Für eine evangelische Volksschule in ihrer Gemeinde legten sie sich mit dem Regierungspräsidenten in Osnabrück an – und scheuten sogar vor einem Schulstreik nicht zurück.