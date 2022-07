Wegen der Corona-Pandemie liegt hinter Mario und Barbara Dohm sowie dem Kinderkönigspaar Finn Diersen und Lina aus dem Moore eine Amtszeit mit Überlänge. FOTO: Schützenverein Engelern-Schlichthorst up-down up-down Schützenfest 2022 Schützenverein Engelern-Schlichthorst feiert zwei Tage lang Von noz.de | 01.07.2022, 07:01 Uhr

Die Schützenfestsaison 2022 in Merzen geht schon wieder dem Ende entgegen: Am Samstag, 2. Juli 2022 und Sonntag, 3. Juli 2022, ist der Schützenverein Engelern-Schlichthorst als letzter an der Reihe.