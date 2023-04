In Neuenkirchen wird nach vier Jahren an zwei Wochenenden wieder Schützenfest gefeiert. Symbolfoto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down Königsschießen am 29. April 2023 Schützenfest in Neuenkirchen: Wer löst König Christian Ruwe ab? Von noz.de | 27.04.2023, 09:18 Uhr

So lange hat noch niemand auf dem Schützenthron in Neuenkirchen gesessen: Doch am Samstag, 29. April 2023, ermitteln die Schützen nach vier Jahren wieder neue Majestäten.