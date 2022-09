In Voltlage sollen Privathaushalte und Gewerbebetriebe einen Glasfaserdirektanschluss bekommen, das plant das Unternehmen GVG Glasfaser. Symbolfoto: dpa/Jan Woitas up-down up-down Unternehmen plant eigenes Netz Schnelles Internet für Voltlage: Glasfaser bis ins Haus Von Christian Geers | 01.09.2022, 11:04 Uhr

Auch in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Neuenkirchen will die Firma GVG Glasfaser ein eigenes Netz verlegen und Haushalten mit einem Glasfaserdirektanschluss Internet mit Lichtgeschwindigkeit anbieten. Voltlage ist zuerst an der Reihe, danach sollen Merzen und Neuenkirchen folgen.