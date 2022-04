Maximilian Feldmann (rechts) und die DJK Schlichthorst gelang der sechste Saisonsieg. FOTO: Rolf Kamper Das bringt der Spieltag in der Kreisklasse DJK Schlichthorst feiern verdienten Sieg beim SC Epe-Malgarten Von Jürgen Schinke | 08.04.2022, 06:19 Uhr

Mit dem erhofften 3:2-Erfolg belohnten sich die Fußballer der DJK Schlichthorst unter der Woche in der 1. Kreisklasse Osnabrück B für ihre gute Vorstellung beim SC Epe-Malgarten. Das Nachholspiel am Mittwoch war quasi der Startschuss für ein Spieltagswochenende mit reizvollen Standortbestimmungen in den Staffeln A und B.