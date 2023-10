Initiator der Zusammenkunft ist die Samtgemeinde Neuenkirchen. Sie will von den Heranwachsenden wissen, was sie in ihren Gemeinden vermissen und was aus ihrer Sicht verbessert werden müsste: Gibt es genügend Treffpunkte, Busverbindungen, Sport- und Freizeitangebote und Einkaufsmöglichkeiten?

Denkverbote gibt es nicht, während des Vormittags darf alles auf den Tisch kommen und diskutiert werden, was den Heranwachsenden wichtig ist. „Ich hoffe auf einen erkenntnisreichen Vormittag“, wirbt Neuenkirchens Samtgemeindebürgermeister Christoph Trame.

Wer mitmacht, wird vom Unterricht befreit

Teilnehmen können Jugendliche ab Klasse 7 bis zum Höchstalter von 21 Jahren. Wer an der Jugendkonferenz in der Goode-Weg-Schule in Neuenkirchen teilnimmt, wird dafür an diesem Tag vom Unterricht befreit.

Los geht es am Mittwoch, 11. Oktober 2023, um 7.30 Uhr mit dem Treffen. Um 8 Uhr startet die Jugendkonferenz unter dem Motto „Mach mit! – Eure Ideen sind wichtig“. Dann haben die Teilnehmer vier Stunden lang Zeit, Ideen und Vorschläge für die Zukunft zu entwickeln und zu überlegen, wie sie umgesetzt werden könnten. Mittags gegen 12 Uhr gibt die Samtgemeinde zum Mittagessen Pizza aus.

Präsentation der Ergebnisse vor den Bürgermeistern

Um 13.30 Uhr können die Jugendlichen dann die Ergebnisse präsentieren und mit Vertretern aus Rat und Verwaltung diskutieren. Die Bürgermeister aus allen Mitgliedsgemeinden wollen vor Ort sein. Schluss ist gegen 15 Uhr. Der Schulbus bringt sie zurück nach Hause.

Die Jugendkonferenz wird nach Angaben der Samtgemeinde Neuenkirchen mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und der Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung organisiert. Beide Einrichtungen setzen sich seit Jahren für die Belange und Rechte von Kindern und Jugendlichen ein.

Anmeldungen nimmt die Samtgemeinde Neuenkirchen entgegen: Jugendliche aus Merzen, Neuenkirchen und Voltlage, die die Goode-Weg-Schule Neuenkirchen besuchen, melden sich über Iserv an, alle anderen über die Homepage der Samtgemeinde Neuenkirchen.

Info/Kontakt: Anna Feldmann, Telefon 05465/201-31, E-Mail: feldmann@neuenkirchen-os.de; Henrike Harbecke, Telefon 05465/201-11, E-Mail: harbecke@neuenkirchen-os.de.