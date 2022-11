Der Rollstuhl der dreijährigen Noa aus Merzen war verschwunden. Durch die öffentliche Suche wurde er am Sonntagnachmittag nun gefunden. Foto: Miriam Gebben up-down up-down In der Nacht zu Samstag verschwunden Rollstuhl von krebskrankem Mädchen in Merzen wurde gefunden Von Eva Voß | 06.11.2022, 13:55 Uhr | Update vor 15 Min.

Mit einem emotionalen Facebook-Post hatte sich Miriam Gebben aus Merzen an die Öffentlichkeit gewendet: Wer hat den Rollstuhl ihrer schwerkranken Tochter gesehen? In der Nacht von Freitag auf Samstag ist er verschwunden. Am Sonntagnachmittag ist er plötzlich wieder aufgetaucht.