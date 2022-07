Wie die Polizei mitteilt, brachen in der Nacht zu Sonntag Unbekannte in ein unbewohntes Bauernhaus am Fürstenauer Damm in Merzen ein. Gewaltsam drangen die Täter in das Haus ein und entwendeten neben einer Bohrmaschine auch zwei Seitenschleifer und eine Gartenliege.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bersenbrück, Telefon 05439/9690 zu melden.

Einbrecher sind in der Nacht zu Montag, 26. August, gegen 1.20 Uhr in ein Verkaufszelt eines Verbrauchermarktes an der Oldenburger Straße in Quakenbrück eingestiegen. Über ein am Zelt stehendes Werbeschild gelangten die Täter auf das Dach, drangen gewaltsam ein und entwendeten mehrere Zigaretten. Zeugen können sich an Polizei Bersenbrück wenden.

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen Motorroller an der Jahnstraße entwendet. Der Roller stand auf einem Parkplatz vor der dortigen Sportanlage. An dem Fahrzeug des Herstellers Rex waren die Kennzeichen 618PIT angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Rollers abgeben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Quakenbrück Telefon 05431/90330.