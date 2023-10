Übernahme zum 1. Januar 2024 „Abing’s Grüner Markt“ in Neuenkirchen wird Teil von Raiffeisenagrar Von Christian Geers | 04.10.2023, 12:56 Uhr Geschäftsübernahme: Ab 1. Januar 2024 gehört „Abing’s Grüner Markt“ in Neuenkirchen zur Raiffeisen-Warengenossenschaft Raiffeisenagrar; von links: Leonid Jost, Bernhard Meiners, Martina Dopheide, Sandra Abing, Andreas Abing und Raiffeisenagrar-Geschäftsführer Frank Neuenfeld. Foto: Raiffeisenagrar up-down up-down

„Abing’s Grüner Markt“ in Neuenkirchen schließt sich ab 1. Januar 2024 der Raiffeisen-Warengenossenschaft Raiffeisenagrar an. Was sich ändert, und was nicht.