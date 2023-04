Der Täter stahl Tabakwaren aus der Tankstelle in Merzen. Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Einbruch an Ostersonntag Polizei sucht Täter nach Einbruch in Merzener Tankstelle Von noz.de | 10.04.2023, 13:04 Uhr

Zwischen 04:20 Uhr und 04:30 Uhr brach am Ostersonntag ein unbekannter Täter in die Tankstelle an der Hauptstraße in Merzen ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.