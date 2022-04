Der letzte große Aufmarsch des Schützenvereins Ost- und Westeroden liegt drei Jahre zurück. 2019 feierte er sein 100-jähriges Bestehen (Archivfoto). FOTO: Björn Thienenkamp Am 23. und 24. April 2022 Wieder Schützenfest in Merzen: So wird zwei Tage lang gefeiert Von Christian Geers | 20.04.2022, 17:02 Uhr

Die Schützen in Ost- und Westeroden sind die ersten in der Gemeinde Merzen, die nach zweijähriger Pause aufmarschieren und neue Könige proklamieren. Am Samstag, 23. April 2022, und Sonntag, 24. April 2022, wird wieder ein Schützenfest gefeiert.