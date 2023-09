Kartenvorverkauf läuft Open-Air-Kino in Merzen: Das müssen Besucher zum Dorfflimmern 2023 wissen Von Christian Geers | 02.09.2023, 08:33 Uhr Ein Kinoabend im Freien hat einen ganz besonderen Reiz. Erneut bereitet der Verein Triebwerk eine Neuauflage in Merzen vor. Symbolfoto: dpa/Britta Pedersen up-down up-down

Unter dem Motto „Dorfflimmern“ veranstaltet der Verein Triebwerk zum fünften Mal einen Open-Air-Kino-Abend. Der Veranstaltungsort liegt diesmal in Merzen – an einem Ort, an dem es etwas zu feiern gibt.