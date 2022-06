Für Besucher öffnet Andrea Böwer in Neuenkirchen am Sonntag ihren Garten. FOTO: Herbert Kempe Offenes Gartentor 2022 Zwei Gartenbesitzer aus Neuenkirchen zeigen ihre Gärten Von Christian Geers | 16.06.2022, 10:22 Uhr

56 Gartenbesitzer im Landkreis Osnabrück beteiligen sich in diesem Sommer an der Neuauflage der Aktion „Das offene Gartentor 2022“. Darunter sind auch wieder zwei Gärten in Neuenkirchen, die am Sonntag, 19. Juni 2022, zu einem Besuch einladen.