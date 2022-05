Im Haus der früheren Fahrschule Olding an der Kolpingstraße in Neuenkirchen richtet die HpH Bersenbrück ab Sommer 2022 provisorisch zwei weitere Gruppen ein. FOTO: Christian Geers Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sonderöffnungszeiten der HpH-Kita in Neuenkirchen reichen Eltern nicht Von Christian Geers | 27.05.2022, 09:22 Uhr

Die Öffnungszeiten in den beiden Kitas der Heilpädagogischen Hilfe (HpH) Bersenbrück in Neuenkirchen entsprechen ab 1. August 2022 nicht den Bedürfnissen der Eltern. Das haben die Anmeldungen ergeben. Eine Lösung ist aber in Sicht.