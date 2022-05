2021 fand der Abendlauf des SV Eintracht Neuenkirchen ausnahmsweise am Nachmittag statt. FOTO: Franz-Josef Dirkes 20. Auflage am 13. Mai 2022 Neuenkirchener Abendlauf zum Jubiläum wieder zur gewohnten Zeit Von noz.de | 07.05.2022, 07:04 Uhr

Jubiläum in Neuenkirchen: Am Freitag, 13. Mai 2022 wird der 20. VR-Bank Abendlauf des SV Eintracht Neuenkirchen gestartet. Nachdem der Abendlauf im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie in den Oktober verschoben werden und am Nachmittag stattfinden musste, findet er nun wieder im Mai statt.