Los geht‘s: Der Start für die Kirmesläufe erfolgte auf der Lindenstraße in Neuenkirchen. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Ein Fahrrad für Tamme Plohr Mehr als 400 Teilnehmer beim 33. Kirmeslauf in Neuenkirchen Von Björn Thienenkamp | 05.09.2022, 08:58 Uhr

Erst schwitzen, dann feiern – so ist das in Neuenkirchen am Kirmes-Wochenende. Vor der offiziellen Eröffnung des Volksfestes zog zunächst der Kirmeslauf alle Blicke auf sich. Der hatte trotz Corona-Pause nichts von seiner Attraktivität verloren: Mehr als 400 Starter waren dabei.