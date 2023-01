Der Haushalt 2023 der Gemeinde Neuenkirchen hat ein Volumen von mehr als acht Millionen Euro. Symbolfoto: imago images/Steinach up-down up-down Kita-Neubau, Straßen, Baugebiet Haushalt 2023: Dafür gibt Neuenkirchen 4,3 Millionen Euro aus Von Christian Geers | 24.01.2023, 13:34 Uhr

Der Neubau einer Kita, der Ausbau der Straßen im Wohngebiet am Fürstenauer Damm und die Erschließung des Baugebietes „Südlich Haarmeyers Kamp“ – in diese Projekte will Neuenkirchen im Jahr 2023 investieren. Doch es steht noch mehr im Haushalt 2023.