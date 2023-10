Um Mauern und Dach der 1968 erbauten Turnhalle einzureißen, brauchte die beauftragte Firma im Juli nur wenige Tage. Zurück blieb ein Trümmerhaufen aus Beton, Mauerwerk und Stahlträgern, der – sorgfältig getrennt – abtransportiert wurde.

Das Baufeld ist inzwischen geräumt worden, ein Bauzaun hindert allzu Neugierige daran, das Gelände neben der Sporthalle zu betreten. Sonst allerdings sind die Aktivitäten auf dem Schulhof in der Dordmitte überschaubar.

Landesbehörde prüft noch einmal alle Unterlagen

Und wann geht es weiter? Die Samtgemeinde Neuenkirchen bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Abriss abgeschlossen sei. Doch bevor mit einem Spatenstich der Bau der geplanten 15 mal 27 Meter großen Ein-Feld-Sporthalle beginnen kann, ist eine letzte Prüfung erforderlich. Eine Behörde des Landes Niedersachsen schaut sich noch einmal alle Pläne für das rund 1,3 Millionen Euro teure Gebäude an. „Wir warten auf die Freigabe durch die Förderstelle“, so Feltmann.

Direkt neben der Ballsporthalle wird die neue Turnhalle errichtet.

Vor allem interessiert die Beamten die Frage, ob die Kommune alle Vorgaben eingehalten hat. Denn die Samtgemeinde Neuenkirchen bekommt einen Zuschuss von 590.000 Euro aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Und diese Prüfung, ob das Bauprojekt den Buchstaben des Gesetzes entspricht, ist noch nicht abgeschlossen. „Wir hoffen, dass wir die Freigabe noch in diesem Jahr bekommen und unverzüglich starten können“, teilte Feltmann mit.

„Wir müssen die Prüfung abwarten. Danach werden wir sofort starten. Wir stehen Gewehr bei Fuß.“ Dirk Boguhn Samtgemeinde Neuenkirchen

Das heißt im Klartext: Die Aufträge an die Firmen darf die Samtgemeinde erst nach dem Okay der Landesbehörde erteilen. Die Bürokratie bremst das Bauvorhaben aktuell aus. Es liegt also nicht an der Samtgemeinde. „Diese Prüfung ist unerwartet aufwendig, damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Dirk Boguhn, stellvertretender Verwaltungschef und Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen und Umwelt.

Die Frontansicht der neuen Turnhalle in Merzen sieht so aus, rechts daneben steht die Sporthalle.

Wie lange die Landesbehörde braucht, um sich durch die Unterlagen zu arbeiten, sei nicht abzusehen. Ursprünglich habe die Verwaltung gehofft, gleich nach dem Abriss mit dem Neubau starten zu können. Boguhn: „Wir müssen die Prüfung abwarten. Danach werden wir sofort starten. Wir stehen Gewehr bei Fuß.“ Die Bauzeit der neuen Turnhalle dürfte etwa ein Jahr in Anspruch nehmen.

Sanierung des Altbaus wirtschaftlich nicht vertretbar

Der Entwurf für die Turnhalle stammt vom Architekturbüro Schröder in Merzen. Das Spielfeld wird im Vergleich zum Altbau um 90 Grad gedreht. Es gibt jeweils zwei Umkleidekabinen samt Duschen, einen Umkleideraum für die Lehrkräfte sowie Technik-, Medien- und Hausmeisterraum. Die Sporthalle ähnelt einem Kubus, bekommt eine Klinkerfassade und eine Dachkonstruktion aus Holz. Vorgesehen sind eine Fußbodenheizung sowie eine Lüftungsanlage samt Wärmerückgewinnung.

Weil die Liste mit den Baumängeln ziemlich lang war, hatte die Samtgemeinde Neuenkirchen eine Sanierung des Altbaus verworfen. Die Halle war für viele Ballsportarten ohnehin zu knapp bemessen, zwischen Spielfeld und Wand lagen nur 20 Zentimeter. Feuchtigkeitsschäden, abgesackte Fundamente, fehlender Schall- und Prallschutz sowie eine alte Heizung waren weitere Argumente für einen Neubau.