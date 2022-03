Mit Wärme aus erneuerbarer Energie könnten Verbraucher auch in Merzen Heizkosten sparen (Symbolfoto). FOTO: dpa/Jens Büttner Antworten auf die wichtigsten Fragen Nahwärmenetz in Merzen: Jetzt sind die Bürger gefragt Von Christian Geers | 01.03.2022, 18:58 Uhr

Die Planungen für ein Nahwärmenetz in Merzen nehmen an Fahrt auf. Die Gemeinde hat begonnen, das Interesse an dieser alternativen Wärmeversorgung zu ermitteln.