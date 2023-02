Merzens musikalischer Botschafter: Diese Ehrung nahm Musikzug-Vorsitzende Silke Thünker beim Bürgertreffen im Januar 2017 aus den Händen des damaligen Bürgermeisters Gregor Schröder entgegen. Archivfoto: Christian Geers up-down up-down 15 Jahre Vorsitzende Glück, Tränen, Happy End: Das hat Silke Thünker im Musikzug Merzen erlebt Von Christian Geers | 16.02.2023, 10:26 Uhr

15 Jahre lang führte Silke Thünker als Vorsitzende den Musikzug Merzen. Nun hat sie das Amt an Katharina Schröder abgegeben. Woran sie sich gerne erinnert, was ihr am meisten Spaß gemacht hat und welche schwierige Zeit zu meistern war.