Wegen der Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Südlich Haarmeyers Kamp“ in Neuenkirchen kommt es zu Behinderungen im Straßenverkehr. Archivfoto: Christian Geers up-down up-down Bramscher Straße wieder frei Neue Straßensperrung in Neuenkirchen ab Montag Von Mirko Nordmann | 15.10.2022, 07:47 Uhr

Autofahrer aufgepasst: Nachdem die Bramscher Straße in Neuenkirchen in Höhe der Ortsausfahrt in Richtung Bramsche seit mehreren Wochen gesperrt war, kann ab dem 17. Oktober dort wieder der Verkehr ungehindert fließen. Dafür wird eine andere Sperrung eingerichtet.