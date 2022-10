Ihre ersten beiden Saisonspiele konnten Genadijs Melniks, Cedric Harris, Blanchard Obinago, Torben Brogmus (von links) und die Löwen gewinnen. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Lions empfangen Bremerhaven Merzener Regionalliga-Basketballer wollen ihre weiße Weste wahren Von Bernard Middendorf | 08.10.2022, 18:56 Uhr

Mit einem Heimerfolg wollen die Basketballer von Blau-Weiß Merzen ihre Serie in der 2. Regionalliga Nord-West fortsetzen. Der Gegner aus Bremerhaven stellt allerdings ein Team, dessen Name Programm ist: Zwölf bissige Eisbären möchten den Löwen am Samstag, 8. Oktober 2022, (19.30 Uhr) ihre Ausbeute streitig machen.