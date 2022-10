Merzens Topscorer ist bislang Cedric Harris (mit Ball). Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Regionalliga-Löwen noch unbesiegt Merzener Basketballer wollen Siegesserie in Westerstede fortsetzen Von Bernard Middendorf | 22.10.2022, 07:58 Uhr

Das nächste Spiel – der nächste Triumph? Zuzutrauen wäre es den Merzener Basketballern (2. Regionalliga Nord-West), dass sie auch bei der TSG Westerstede II ähnlich stark auftreten wie an den ersten Spieltagen. Die Begegnung in der Hössensporthalle wird am Sonntag, 23. Oktober 2022, um 16 Uhr angepfiffen.