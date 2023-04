Es geht wieder los: Mit dem Schützenverein Ost- und Westeroden beginnt in Merzen wieder die Saison der Schützenfeste. Symbolfoto: Christian Geers up-down up-down Erstes Schützenfest in Merzen Schützenfest 2023: Schützenverein Ost- und Westeroden erlebt zwei Premieren Von Christian Geers | 25.04.2023, 12:47 Uhr

Der Schützenverein Ost- und Westeroden feiert am Wochenende das erste Schützenfest in der Gemeinde Merzen. Die neuen Majestäten stehen bereits fest – und zwei Besonderheiten gibt es am letzten April-Wochenende auch noch.