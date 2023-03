Der Bau des Vereinshauses auf dem Festplatz am Osterodener Weg war das größte Projekt, das der Schützenverein Ost- und Westeroden in seiner 100-jährigen Geschichte verwirklichte. Entsprechend stolz war Präsident Heinz Kruse bei der Einweihung im Jahr 2011. Archivfoto: Christian Geers up-down up-down Schützenverein Ost- und Westeroden Heinz Kruse war 33 Jahre Präsident – erst aus Trotz, dann aus Spaß Von Christian Geers | 07.03.2023, 10:48 Uhr

Er war so lange Präsident wie keiner seiner 17 Vorgänger. 33 Jahre stand Heinz Kruse an der Spitze des Schützenvereins Ost- und Westeroden, des kleinsten in der Gemeinde Merzen. In diese Zeit fällt auch das größte Vorhaben seit Gründung im Jahr 1919.