Auf zur letzten Tour: Nach 47 Jahren verabschiedet sich Postbote Jürgen Klare in den Ruhestand. Foto: Herbert Kempe up-down up-down 47 Jahre bei der Post Letzte Tour durch Merzen: So hat sich Postbote Jürgen Klare verabschiedet Von Christian Geers | 30.07.2023, 14:09 Uhr

47 Jahre hat Jürgen Klare als Postbote gearbeitet. Am 29. Juli 2023 hat er zum letzten Mal Briefe und Pakete ausgetragen. So rührend haben Kollegen und Kunden den 63-jährigen Postbeamten aus Ueffeln in den Ruhestand verabschiedet.