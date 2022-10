Windparks – wie dieser im Voltlager Ortsteil Höckel – helfen mit, den Klimawandel und dessen Auswirkungen zu bekämpfen. Archivfoto: Christian Geers up-down up-down Nachhaltige Entwicklung als Ziel Wie Merzen, Neuenkirchen und Voltlage enkeltauglich werden wollen Von Christian Geers | 18.10.2022, 08:08 Uhr

Merzen, Neuenkirchen und Voltlage wollen sich auf den Weg machen und das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus rücken. Was es damit auf sich hat und wie die Bürger mitarbeiten können, wollen die Kommunen zum Projektstart am Donnerstag, 20. Oktober 2022, in Merzen erläutern.