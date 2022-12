Das Trikot bleibt im Schrank: Dimitri Kuzin (links) möchte sich bei Blau-Weiß Merzen voll und ganz auf seinen neuen Job das Headcoach konzentrieren. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Am Samstag in Oldenburg gefordert Den Merzen Lions gehen so langsam die Spieler aus Von Bernard Middendorf | 02.12.2022, 14:23 Uhr

Nach glänzendem Start durchleben die Basketballer des SV Blau-Weiß Merzen in der 2. Regionalliga Nord-West eine schwere Phase. Dennoch will das Team des neuen Headcoachs Dimitri Kuzin am Samstag, 3. Dezember 2022, um 19.30 Uhr im Heimspiel gegen die BTB Royals Oldenburg bestehen.