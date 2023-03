18 Männer führten seit der Gründung im Jahr 1919 den Schützenverein Ost- und Westeroden – nun haben die Mitglieder erstmals und einstimmig Gabi Hüls-Grofer an die Spitze gewählt. Foto: Christian Geers up-down up-down Schützenverein Ost- und Westeroden Erste Präsidentin der Schützen: Das treibt Gabi Hüls-Grofer an Von Christian Geers | 15.03.2023, 11:21 Uhr

Erstmals in der 104-jährigen Vereinsgeschichte steht mit Gabi Hüls-Grofer eine Frau an der Spitze des Schützenvereins Ost- und Westeroden in Merzen. Wie die 49-Jährige ins Präsidenten-Amt kam, was sie antreibt und welche Pläne sie hat.