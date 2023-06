Auf dem Tennisplatz fühlt sie sich wohl: Madeleine Plog nimmt zum ersten Mal an einem internationalen Tennis-Talentwettbewerb in Kroatien teil. Foto: Christian Geers up-down up-down Erstes internationales Turnier in Kroatien Neujährige Madeleine Plog aus Merzen gilt als Tennis-Talent Von Christian Geers | 16.06.2023, 15:52 Uhr

Vor etwa drei Jahren nahm Madeleine Plog zum ersten Mal einen Tennisschläger in die Hand. Nur mal so aus Interesse. Nun hat die Neunjährige aus Merzen bei einem internationalen Turnier für Tennistalente in Kroatien ihren ersten großen Auftritt.