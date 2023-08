Benefizlauf für Kinderkrebs-Stiftung Laufend Gutes tun: Zum 21. Mal Kirmeslauf in Merzen Von Christian Geers | 14.08.2023, 11:06 Uhr Start frei: 161 Starter waren bei der 20. Auflage des Kirmeslaufes in Merzen im August 2022 dabei. Archivfoto: Lisa Schluchter up-down up-down

Zur Kirmes gibt es in Merzen wieder den Zwei-Stunden-Benefizlauf. Doch der wird ausnahmsweise nicht samstags gestartet, sondern erst am Sonntag, 20. August 2023. Was sich sonst noch ändert und was nicht.